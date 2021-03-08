Конкурсы, блины и сожжение чучела: где и как в Липецке будут отмечать Масленицу

Масленицу отметят во всех парках Липецка Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке готова программа мероприятий для одного из самых массовых праздников с народными гуляньями. Где в Липецке в этом году можно отметить Масленицу 14 марта, рассказали в пресс-службе мэрии.

Народные гулянья пройдут в пяти парках Липецка. Гостей ждут веселые конкурсы, концертные программы, ярмарки со вкусностями и горячими напитками.

Праздничные мероприятия начнутся с 11.00 и продлятся до 15.30. Традиционные масленичные столбы подготовили Нижний парк, парк Победы, Быханов сад, парк Сокол и парк Металлургов. На каждой площадке гостей ждут спортивные соревнования с призами. На сценах будут выступать ансамбль «Зень», шоу-группа «Василисы»,трио «Веселуха», Марко Крассо и другие артисты.

Примечательно, что чучело зимы начнут сжигать во всех парках Липецка одновременно – в 14.30.

Также театрализованные и спортивные праздничные программы для взрослых и малышей пройдут отдельно в районах: Матырский, в парковой зоне Сокола, на площади жилого района Дачный, на площади Клименкова и на площади у ДК «Рудничный»,

Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства организует масленичный городок на улице Октябрьской, 57. В музее будут работать выставки, мастер-классы и кукольные выступления. В ДК «Шахтинский» пройдет конкурсно-игровая программа для детей.