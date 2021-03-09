В ДТП с неопытным водителем в Липецке пострадали два пассажира

В ДТП пострадали два пассажира Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным ГИБДД региона, за прошедшие трое суток, с 6 по 8 марта, на дорогах Липецкой области в четырех ДТП пострадали шесть человек. Так 6 марта в Данкове не справилась с управлением 21-летняя девушка за рулем «Фольксвагена» – иномарка вылетела с дороги и перевернулась. В аварии пострадала сама водитель и ее 19-летний пассажир. Предварительная причина – неверное расположение на проезжей части.

А в Липецке 7 марта спровоцировал аварию 19-летний водитель «Лады-Гранты», который въехал в «Хендай» на улице Неделина. В аварии пострадали два пассажира: 18-летний парень в «Лады» и 27-летняя девушка в иномарке. Оба в больнице. По данным автоинспекторов, причиной стало нарушение очередности проезда.

Не обошлось в выходные и без пострадавших пешеходов. 32-летнего мужчину сбили на улице Космонавтов вечером 8 марта. Как сообщает ГИБДД, пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора и попал под колеса «Лады Весты», за рулем которой был 53-летний мужчина. Пешеход в больнице.