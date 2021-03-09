Под Липецком на ходу загорелся пассажирский автобус

Инцидент с пассажирским транспортом произошел в минувший понедельник, 8 марта, на трассе под Липецком. Как сообщают очевидцы, рейсовый межмуниципальный автобус маршрута «Задонск – Липецк» загорелся на ходу.

Пламя начало выбиваться в верхней части автобуса сзади. Происходящее сняли на видео. Запись опубликовал на своей странице депутат облсовета Андрей Трофименков. Судя по записи, горящий автобус потушили быстро с помощью огнетушителя. К счастью, обошлось без серьезного пожара и без жертв. О дальнейшей судьбе транспорта не сообщается.

Вместе с тем, депутат заинтересовался состоянием межрайонных автобусов и решил выяснить, отвечают ли услуги перевозчика всем требованиям без опасности. Как сообщил Андрей Трофименков, он направил запрос с требованием проверить качество услуг по перевозке пассажиров.