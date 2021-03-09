В Липецке снижается число новых зараженных коронавирусом в сутки

По данным на 9 марта 2021 года в Липецкой области за сутки зарегистрировали 98 новых зараженных коронавирусом. Выздоровели за тот же период 77 человек. Всего с начала пандемии в регионе заболели более 22 000 жителей области.

Отметим, количество новых зараженных COVID-19 в Липецкой области за сутки стабильно сокращается на протяжении месяца, начиная с 11 февраля, когда зарегистрировали 143 новых случая в день.

В начале марта на оперативном совещании отметили, что ситуация улучшается, но отменять масочный режим и социальную дистанцию пока рано. А данный момент самый эффективный способ профилактики коронавируса – прививка. Накануне в регион поставили новую партию вакцины, около 11 000 доз. Из них 4000 распределили по поликлиникам Липецка. По сообщению мэрии, на данный момент прививку сделали около 25 000 горожан. При этом в Липецке проживают более полумиллиона человек, но медики уверяют, что вакцины хватит на всех и повода для беспокойства нет.