В Липецке у женщины 8 марта угнали автомобиль

В Липецке даже в Международный женский день не обошлось без преступлений в отношении представительниц прекрасного пола. В отдел полиции №6 обратилась 59-летняя женщина и сообщила, что у нее в ночь с 7 на 8 марта угнали автомобиль. «Лада-Гранта» пропала от дома на улице Юбилейной. Но сотрудники уголовного розыска оперативно исправили омраченный праздник – угонщика нашли в тот же день.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемым оказался 34-летний житель Липецка, безработный и судимый за кражу. Автомобиль тоже отыскали и благополучно вернули владелице. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 166 УК, рецидивисту грозит до 5 лет тюрьмы.

В этот же день в Чаплыгине у 53-летнего мужчины угнали «четырнадцатую». Машина также пропала ночью от дома по улице Тянь-Шанского. Там угонщиком оказался 19-летний парень, который несмотря на возраст уже имеет судимость. Ему за кражу, по части 2 статьи 158, тоже грозит до пяти лет.