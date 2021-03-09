Под Липецком пожарные спасли пожилую женщину из горящего нежилого барака

Пожар тушили ночью 8 марта Фото: УГПСС Липецкой области

Трагедия едва не случилась минувшим вечером, 8 марта, в селе Полибино Данковского района Липецкой области. Сообщение о пожаре поступило в 22.00 на пульт связи спасательного поста №17 села Березовка. На место происшествия сразу выехали несколько подразделений пожарных.

Как оказалось, в селе загорелся бесхозный нежилой деревянный барак, состоящий из четырех помещений общей площадью 210 м2. В ходе ликвидации пожара выяснилось, что в охваченном огнем заброшенном здании находится человек. Как сообщили в пресс-службе УГПСС региона, сотрудники ведомства спасли из горящего барака 86-летнюю женщину.

В настоящее время эксперты устанавливают причины пожара и подробности происшествия.