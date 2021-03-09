Невменяемый тамбовчанин в Липецке зарезал любовницу и вышел во двор громить машины

В Липецке задержали 41-летнего уроженца Тамбовской области, который устроил кровавую бойню в общежитии по Осеннему проезду. Все началось в субботу, 6 марта, в комнате общаги, где невменяемый тип жил с 37-летней женщиной.

Сначала соседи увидели, как неадекватный мужчина ходит по общему коридору с ножом в руках. Затем он вышел на улицу, где принялся громить припаркованную у подъезда машину, после чего жильцы вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали дебошира, а когда решили проверить его комнату, нашли тело убитой женщины.

По версии следствия, пьяный сожитель ударил ее ножом в шею. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, дело возбудили по части 1 статьи 105 УК. Негодяя взяли под стражу, ему грозит 15 лет за убийство.