В среду 7 улиц Липецка останутся без света, еще 2 - без воды

В Липецке не будет света и холодной воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 10 марта, в некоторых районах Липецка отключат электроэнергию и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улиц 40 лет Октября, 5, 7, 11, 13; Московская, 61а, 61б; Механизаторов, 5; Зегеля, 1; Меркулова, 14; проспекта 60 лет СССР, 23, 23а, 25, 27; бульвара Есенина, 4, 6.

В этот же день специалисты будут менять запорную арматуру у дома №19 по улице Ушинского. Из-за работ с 10 утра до 3 часов дня холодной воды не будет по улицам Ушинского, 7, 19, 21, 23, 43 и 40 лет Октября, 41. Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей.

Более подробную информацию об отключениях липчане могут получить в диспетчерской АО "ЛГЭК" по номерам 175 и 236-175. Напомним, что в Липецкой области жители села Казинка больше месяца остаются без воды. Перебои с водой были у сельчан всегда, но после Нового года 3 улицы полностью "пересохли". Подробности здесь.