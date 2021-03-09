В Липецкой области заболеваемость ОРВИ выросла на 5% за неделю

За неделю ОРВИ заболели 4 892 жителя Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

На минувшей неделе ОРВИ заболели 4 892 жителя Липецкой области, что на 5% выше, чем неделей ранее. По данным регионального Роспотребнадзора, показатель заболеваемости ниже расчетного эпидемического порога на 25%. Среди зараженных 59% - дети. Госпитализировали 18 человек. Случаев гриппа не зарегистрировано.

В Липецке выявили 3 227 случаев респираторной вирусной инфекции. Это на 16% выше уровня прошлой недели, но ниже эпидпорога на 47,3%. Согласно результатам исследований материала от больных с клиникой ОРВИ, в регионе циркулируют негриппозные респираторные вирусы. В 28% от всех положительных проб обнаружили метапневмовирусы. В 22% - бокавирусы. В 17% - аденовирусы.

Напомним, что в Липецкой области снижается количество новых зараженных коронавирусом в сутки. Подробности здесь.