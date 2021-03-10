В администрации Липецкой области опровергли информацию об увольнении начальника управления здравоохранения

Начальник регионального управления здравоохранения остается на своем посту. Информация о его уходе - вброс Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

На днях появилась информация, что со своего поста уходит начальник управления здравоохранения Липецкой области. Об увольнении Юрия Шуршукова написали липецкие телеграм-каналы.

Эту новость поспешили опровергнуть в пресс-службе региональной администрации. Там заявили, что информация об увольнении не соответствует действительности. И назвали это обычным информационным вбросом.

Напомним, что Юрий Шуршуков с 2016 года занимал должность и.о. начальника управления. В сентябре 2018 года он избавился от приставки. Правда, месяц спустя также заговорили об отставке чиновника. Но и тогда Юрий Шуршуков остался на посту начальника регионального управления.

Кстати, 11 марта в 11.00 в инстаграме управления здравоохранения состоится прямой эфир на тему "Если у вашего родственника проблемы с памятью".