«Открытие»: пандемия изменила планы россиян на летний отдых

Треть наших граждан пока не определились с отдыхом и ожидают отмены ограничений Фото: Екатерина Папакина Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Почти каждый третий опрошенный не знает, где проведет летний отпуск в этом году из-за пандемии. 51% - планируют летом отпуск в России. Только 7% заявили, что поедут за границу. А вот 13% наших соотечественников совсем не планируют летних отпусков, - гласят результаты опроса, проведенного специалистами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

43% сообщили, что пандемия пока никак не повлияла на их будущие летние каникулы. А у 57% наших соотечественников COVID-19 так или иначе повлиял на планы: 17% заявили, что опасаются любых поездок из-за угрозы заболеть коронавирусом, еще 17% сообщили, что из-за пандемии им придется отдыхать в России вместо планировавшихся зарубежных поездок. 10% намерены сократить сроки своей летней поездки, у 13% нет доходов и/или работы, поэтому не будет и отпуска.

К слову, что касается расходов, то у 48% россиян бюджет летнего отпуска этого года останется примерно таким же, каким был раньше. У 16% - незначительно уменьшится, у 26% - будет значительно меньше. Об увеличении бюджета на отдых сообщили лишь 11% опрошенных.

При этом почти треть опрошенных заявили, что всегда планируют отпуск сами, потому что так дешевле. Услугами турагентств планируют воспользоваться лишь 15% россиян, а 31% - определится с этим вопросом непосредственно летом.