В Липецке за контрафактную водку и коньяк бизнесмен заплатит полмиллиона рублей штрафа

В Арбитражный суд Липецкой области обратились представители прокуратуры Советского района. Они просят привлечь индивидуального предпринимателя к административной ответственности по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ "Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии".

Как сообщили в пресс-службе суда, в ноябре 2020 года прокуратура нагрянула в киоск, что находится на улице Циолковского в Липецке. Кроме продуктов проверяющие обнаружили в ларьке контрафактный алкоголь. В ходе осмотра изъяли 10 бутылок водки, 28 бутылок водки другой марки и 1 коньяк.

Арбитражный суд решил привлечь горе-бизнесмена к административной ответственности. Теперь предприниматель должен выплатить 500 тыс. рублей штрафа. Изъятую продукцию уничтожат.