Липчан предупреждают: с первыми оттепелями просыпаются клещи

Липчан предупреждают об активности клещей. С первыми оттепелями в лесопарковых зонах начинают просыпаться клещи. Жителей Липецка просят соблюдать меры осторожности во время нахождения на природе. А обнаружив на себе клеща, обратиться в травмпункт.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом году специалисты планируют обработать акарицидными препаратами около 90 га городских территорий. В том числя пляжи, парки, городские пространства, кладбища, лесополосы, склоны Каменного Лога. Работы стартуют, как только потеплеет.

Напомним, что с марта по ноябрь 2020 года в Липецкой области клещи покусали 4 582 жителей. Это на 4,9% меньше, чем за тот же период 2019 года. Клещевой боррелиоз выявили у 20 человек.