В Липецкой области запустили бесплатные телемедицинские консультации

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Дистанционные консультации включены в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), а потому бесплатны. Получить дистанционную медицинскую консультацию могут пациенты всех поликлиник и больниц области.

Оказание населению качественной и своевременной медицинской помощи находится на постоянном контроле руководителя Липецкой области. Игорь Артамонов подчёркивает, что медицинские услуги должны быть доступны каждому жителю региона. «Забота о здоровье людей, повышение уровня и качества медицинского обслуживания населения, совершенствование системы здравоохранения – приоритеты, над которыми мы работаем постоянно», – отмечает глава региона.

Управление здравоохранения Липецкой области и телемедицинский сервис «Доктор рядом», входящий в портфель VEB Ventures, предоставили липчанам возможность получения дистанционных медицинских консультаций. Это позволит снизить нагрузку на врачей-терапевтов, сократить живые очереди в лечебных учреждениях, а значит, сделать медицину доступнее и снизить риск распространения коронавируса.

Онлайн-консультации могут получать пациенты с ОРВИ и COVID-19, которые прошли первичный очный приём и обследования и которым уже поставлен диагноз. Также онлайн будет осуществляться динамическое наблюдение за состоянием пациентов с хроническими заболеваниями. Иными словами, дистанционно

Подробности и особенности оказания телемедицинских услуг по ОМС можно узнать в поликлиниках и больницах, участвующих в проекте, а также у лечащего врача во время очного приёма или в рамках визита на дом. Пациентам будут предоставлены памятки с подробным описанием алгоритма получения дистанционной медицинской помощи. Эта информация доступна на официальном сайте и в социальных сетях управления здравоохранения Липецкой области, а также на онлайн-ресурсах больниц и поликлиник региона.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.