В Краснинском районе Липецкой области назначили нового главу

Главой Краснинского района Липецкой области назначили Алексея Телкова Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Краснинском районе Липецкой области появился новый глава. На должность руководителя муниципалитета назначили Алексея Телкова. Ранее он исполнял обязанности главы. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, в эту среду, 10 марта, его кандидатуру поддержали депутаты местного райсовета.

Алексей Телков родился в селе Измалково в 1989 году. В 2011 окончил Орловскую региональную академию госслужбы. В 2016 году - ЕГУ им. И.А. Бунина, где прошел переподготовку по программе "Инновационные технологии производства продукции растениеводства и оценки ее качества". В 2017 году - Российскую академию госслужбы при Президенте РФ.

Работал экономистом в строительной компании Липецка. Затем там же возглавил отдел комплектации и продаж. Занимал руководящие посты в одной из управляющих компаний и ветеринарной лаборатории. Женат, воспитывает дочь.