В четверг в Липецке не будет света, горячей и холодной воды

В четверг липчане останутся без света и воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 11 марта, в некоторых домах Липецка не будет света, холодной и горячей воды. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до 5 часов вечера электроэнергию отключат по улицам 60 лет СССР, 23, 23а, 25, 27; бульвар Есенина, 4, 6; Вермишева, 16б, 22-29, 23а, 23б, 31.

Также с 9 утра до 5 часов вечера без горячей воды останутся жители домов №8-12, 14-16 по улице Центральная.

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по улице Доватора, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 12а/1-2, 14/1, 14а корпус 1-3, 14а, 14б. С 9 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в доме №13 по улице Титова. А с 9 утра до 5 часов вечера снизят давление по улице Центральная, 6-12, 14-21, 14а. На этот же период времени без воды останутся жители бульвара Есенина, 6, 8, 10, 14 и проспекта 60 лет СССР, 23а.

Воду подвезут по заявкам жителей. Более подробная информация по телефонам - 175 и 236-175.