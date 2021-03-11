Оплатить проезд в трамваях Липецка можно банковской картой или телефоном

В трамваях Липецка можно оплачивать проезд банковской картой или телефоном Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Оплатить проезд банковскими картами теперь можно и в трамваях. Обновленное оборудование появилось во всех 55 вагонах. Терминал поддерживает не только оплату бесконтактными картами, но и гаджетами с платежными сервисами Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Воспользоваться картой или телефоном для оплаты проезда в трамвае можно уже с этого четверга, 11 марта.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с запуска безналичной системы оплаты проведено более 800 тыс. транзакций. Новое оборудование установлено в 429 муниципальных автобусах и 212 частных. С оставшимися перевозчиками заключают договоры.

Напомним, что об обновленном терминале можно узнать с помощью специальных наклеек - их разместили на входной двери транспорта.