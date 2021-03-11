В Липецке бизнесменам грозит до 40000 рублей штрафа за продажу пива в киосках

В коисках Липецка продолжают нарушать Федеральный закон и продавать алкоголь. Напомним, что согласно ст.16 ФЗ №171 "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", розничная продажа спиртного в нестационарных торговых объектах запрещена.

В минувшую среду, 10 марта, нарушения выявили в киосках по улице Папина и на остановке "Стадион Сокол". Как сообщили в пресс-службе регионального управления потребрынка, в ларьках торговали пивом, что также не допускается. В отношении предпринимателей возбудили дела об административных нарушениях по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ "Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Горе-бизнесменам грозит до 40 тыс. рублей штрафа. А при повторном привлечении к ответственности киоски могут демонтировать.