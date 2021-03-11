Горожане решат, во что превратится Липецкий спиртзавод

В Липецкий спиртзавод в районе площади Мира хотят вдохнуть новую жизнь. Как сообщили в городском департаменте градостроительства и архитектуры, территорию завода площадью почти 6 га могут превратить в уникальное арт-пространство. Так чиновники хотят привлечь в Липецк туристический поток и инвестиции.

Правда, сначала надо решить ряд вопросов, разработать проекты по реконструкции зданий и промышленному дизайну. С идеями по преображению "Корпусов бывшего Мариинского завода" просят помочь липчан. Горожан просят поделиться, какой бы они хотели видеть эту территорию? Как креативно использовать пространство? Поделиться мнением можно на странице департамента в инстаграм.

Объект культурного наследия "Корпуса бывшего Мариинского завода" - образец промышленной архитектуры 19 века. Яркие кирпичные здания возвели в 1880-1890 годах. На территории комплекса сохранились спиртохранилище, конторы и солодовня.