Липецкий СК проверяет причину массовой гибели рыбы в реке Усманка

В Липецкой области следственный комитет разбирается в ситуации с загрязнением реки Усманки, где погибла рыба. Насколько массовый был замор и его причины установят в ходе проверки.

Напомним, о загрязнении реки начали сообщать в конце прошлого года. Многочисленные проверки, включая Росприроднадзор, выявили превышения по ряду отравляющих веществ. Среди возможных источников загрязнения, рассматривают Водоканал. Накануне сюжет об этом появился на федеральном телевидении.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, среди версий рассматривается нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации производственных объектов. Но следствие не исключает и природные явления, например дефицит кислорода из-за толстого слоя льда.

В ходе проверки предстоит установить масштаб вреда, который был причинен растительному и животному миру. А также найти ответственных, если причиной замора стало не природное явление.