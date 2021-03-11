Под Липецком всю ночь тушили горящий магазин

Под Липецком тушили горящий магазин Фото: УГПСС Липецкой области

Серьезный пожар случился минувшей ночью, 10 марта, в Усманском районе Липецкой области. Там в селе Поддубовка загорелся магазин. Сообщение о пожаре поступило на пульт связи дежурного поста в 23.15.

На место тут же выехал пожарный расчет. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГПСС, с огнем боролись сотрудники пожарно-спасательного поста №3 села Боровое.

На момент прибытия пожарных, огнем был охвачен весь магазин на площади 80 м2. Открытое пламя удалось потушить только к полуночи. Далее спасатели устраняли последствия пожара, работали всю ночь. Окончательно все устранили только в 4 утра 11 марта.

К счастью, из людей никто не погиб и не пострадал. Но материальный ущерб серьезный. Сейчас эксперты устанавливают причину пожара и подсчитывают сумму ущерба.