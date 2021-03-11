В Липецкой области сегодня заработала санавиация

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На протяжении многих десятилетий понятие «санавиация» в регионе было условным. Транспортировка экстренных больных из районов в Липецк, а также в федеральные медицинские центры осуществлялась только наземным транспортом. Ранее это были автомобили неотложной скорой медицинской помощи, позднее – реанимобили.

Теперь в регионе появился свой вертолёт, он поможет спасать в год до 100 пациентов, которым нужна экстренная помощь. Липецкая областная клиническая больница заключила договор с «Российскими вертолётными системами» на 157 лётных часов. Сегодня воздушная скорая помощь доставила первого больного из Тербунов. Полёт занял полчаса, вертолёт приземлился в липецком аэропорту, откуда на реанимобиле женщину отвезли в областную клиническую больницу.

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«Развитие санитарной авиации предусмотрено национальным проектом «Здравоохранение». Его реализация находится под нашим постоянным контролем. Санавиация позволит оказывать экстренную медицинскую помощь жителям отдалённых районов области», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Вертолёт российского производства Ансат полностью оснащён всем необходимым оборудованием для поддержания функций организма больного до поступления в клинику и оказания экстренной помощи: установлен аппарат ИВЛ экспертного класса, многофункциональный монитор, дефибриллятор. Медики, которые будут летать на Ансате, уже прошли дополнительное обучение. Поскольку медицинские манипуляции в воздухе мало отличаются от наземных, прежде всего врачей обучали технике безопасности – что можно и что нельзя делать на борту.

Вертолёт может забрать пациента с любой ровной открытой площадки диаметром 30 метров. В регионе уже определены места для посадки и взлёта санитарной авиации.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.