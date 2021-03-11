В Липецкой области появился вертолет для перевозки больных

В Липецкой области начала работать санитарная авиация Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Липецкой области заработала санитарная авиация. В регионе появился вертолет. Он может перевозить до 100 пациентов в год, которым необходима экстренная помощь. Забрать больного летательный аппарат может с любой ровной открытой площадки диаметром 30 метров. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, Липецкая областная клиническая больница заключила договор на 157 летных часов.

Первый больной уже перелетел из Тербунов в Липецк в этот четверг, 11 марта. Время в пути - полчаса. Вертолет приземлился в липецком аэропорту. Оттуда женщину отвезли в больницу на реанимобиле.

Вертолет российского производства. Внутри есть оборудование для поддержания состояния пациента до поступления в клинику и оказания экстренной помощи. В том числе аппарат ИВЛ экспертного класса, дефибриллятор, многофункциональный монитор. Медики, которые будут летать, прошли дополнительное обучение.