В Липецкой области не будут продлевать льготную ипотеку

Липецкая область не вошла список регионов, где могли бы продлить льготную ипотеку Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 11 марта, глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина назвала регионы, в которых можно было бы продлить льготную ипотеку. Липецкой области в этом списке не оказалось. Соседей по Черноземью среди указанных 24 регионов также нет.

- В Липецкой области льготная ипотека действует до 30 июня 2021 года, - сообщили в пресс-службе регионального управления строительства и архитектуры.

Как объяснила глава Центробанка, в 24 регионах России уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья выше, чем в среднем по стране. При этом спрос недостаточно высок. Поэтому там можно было бы продлить антикризисную меру.

Напомним, что в 2020 году липчане получили 12 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму более 24 млрд рублей. Средний срок ипотеки в регионе вырос с 18 лет и 5 месяцев до 18 лет и 8 месяцев. Кредит вырос с 1 млн 800 тыс. до 2 млн рублей. Средневзвешенная процентная ставка снизилась до 7,5%. В 2019 году она составляла 9,9%.