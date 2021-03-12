«Открытие»: розничный кредитный портфель банка превысил 480 миллиардов рублей

Наиболее быстрыми темпами прирастает ипотека и кредиты наличными.

Лидером по приросту стал ипотечный портфель – до 257,6 миллиарда рублей (+41,7% за год). В сравнении с февралем прошлого года рост по необеспеченным кредитам составил 18% (до 203,6 миллиардов), по кредитным картам – 9,9% (до 16,2 миллиарда).

В феврале 2021-го общий объем розничных кредитов года составил 25,1 миллиарда рублей. Это на 1% меньше, чем в 2020-м, но на 40% больше, чем в нынешнем январе. Наиболее явная динамика - по кредитам наличными, объем которых составил 12,9 миллиарда (рост 8% за год и 39% по сравнению с январем).

- Розничное кредитование остается приоритетным направлением банка «Открытие», - говорит Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». - Мы намерены обеспечить дальнейший рост показателей, в том числе за счет выпуска новых продуктов, которые, уверен, приятно порадуют наших клиентов.