В Липецке 63-летняя женщина попала под уголовную статью за продажу спиртного подростку

В Липецке продавца привлекли к уголовной ответственности за продажу спиртного несовершеннолетнему. Под статью попала 63-летняя женщина, работающая в киоске. Она продала несовершеннолетнему алкогольный напиток, хотя это запрещено.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, ранее липчанка уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Поэтому в этот раз к жительнице областного центра применили меры уголовно-правового характера.

Советский районный суд Липецка признал женщину виновной в совершении преступления по ст.151.1 УК РФ "Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции". В виде наказания липчанке назначили судебный штраф. Учитывая мнение гособвинителя и имущественное положение обвиняемой, его размер составил 7 тыс. рублей.