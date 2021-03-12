В Липецке на маршрут №30 добавили еще один рейс

Со следующей недели в Липецке на маршруте №30 "НЛМК - микрорайон "Елецкий" появится дополнительный рейс. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, еще один автобус назначили на 5.56 утра. В это время он будет отправляться от остановки "Микрорайон "Елецкий". Местные жители смогут на нем уехать уже в ближайший понедельник, 15 марта.

Дополнительный рейс решил ввести департамент транспорта города. Об этом чиновников попросили сами жители областного центра. Напомним, что расписание движения общественного транспорта можно узнать в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82. А время отправления автобусов от конечных остановок посмотреть на официальных сайтах городского департамента транспорта и МБУ "ЛГТК".