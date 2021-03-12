В Липецке нашли женщину, которая раскидала фото школьника по могилам

Страшной историей поделился в соцсетях Липецка аноним. По его словам, на кладбище у поселка Новоселкино кто-то разбросал фотографии мальчика лет 10-11. Снимки лежали во всех вырытых могилах. На каждом фото маркером нарисовали некий знак.

Информация привлекла внимание правоохранителей. Полицейские установили личность мальчика и человека, который положил фотографии школьника в могилы. Странный поступок совершила женщина 1982 года рождения.

- Мальчик живет в Липецке в благополучной семье, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России. - Его жизни и здоровью ничего не угрожает. В рамках проверки полицейские устанавливают мотивы поступка липчанки. Будет дана правовая оценка ее действиям.

Случай вызвал бурную реакцию жителей Липецка. Многие комментаторы восприняли это не иначе, чем колдовство. Как стало известно "КП-Липецк", данный случай - частный. Семья знакома с этой женщиной. Так что липчанам не о чем беспокоиться.