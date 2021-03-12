Инспектора ДПС подозревают в вымогательстве взятки под Липецком

Полицейского из Липецкой области подозревают в вымогательстве и получении взятки. По версии следствия, 26 января 2021 года инспектор ДПС, находясь при исполнении, остановил грузовик. Водитель машины оказался пьян. Тогда автоинспектор начал вымогать взятку взамен на непривлечение к ответственности. Нарушитель отдал сотруднику полиции 30 тыс. рублей. Инспектор отпустил мужчину без составления протокола об административном правонарушении.

Как сообщили в пресс-службе СКР, вину в совершении коррупционного преступления подозреваемый не признал. При этом во время обыска в салоне его автомобиля нашли часть полученной взятки. Деньги он спрятал в пачку из-под сигарет.

Подозреваемого задержали, решается вопрос об аресте. Возбуждено уголовное дело по п."б" ч.5 ст.290 УК РФ "Получение взятки с вымогательском". Максимальное наказание по статье - до 12 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

- В настоящее время инспектор отстранен от исполнения служебных обязанностей, - прокомментировали "КП-Липецк" в пресс-службе регионального УМВД России. - Проводится служебная проверка. Если вину сотрудника докажут, его уволят из органов внутренних дел.