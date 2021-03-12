В субботу 17 улиц Липецка останутся без холодной воды

В Липецке отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 13 марта, в некоторых района Липецка не будет холодной воды. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до 8 часов вечера воду отключат по улицам Ферросплавная, 2, 2а, 4, 8, 10, 12; площадь Металлургов, 1, 2; переулок Бестужева, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, а также в частном секторе по улице Долгорукова.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе города по адресам: улицы Индустриальная, 2-я Индустриальная, Садовая, Зоологическая, Полярная, Смоленская, Сенная, Небесная, Буденного, Сырская, Пролетарская, Речная, переулок Рядовой,

Воду подвезут к дому №8 по улице Ферросплавная. В остальных случаях - по заявкам жителей. Более подробную информацию об отключениях липчане могут получить в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.