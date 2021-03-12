В Липецком горсовете наградили победителей детского видеоконкурса «Для мамы 8 марта»

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Сегодня спикер горсовета Александр Афанасьев и депутат парламента Андрей Выжанов наградили победителей творческого видеоконкурса для детей, посвященного 8 Марта.

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Конкурс в рамках партийного проекта «Крепкая семья» проходил в трех номинациях: «Песня», «Подарок маме» (поделка) и «Стихотворение» в двух возрастных группах: 3-6 лет и 6-12. В итоге, профессиональное жюри, в составе которого были педагоги школ и преподаватели школ искусств и детских домов творчества, определили 7 победителей.

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- В конкурсе приняли участие более 100 детишек. Жюри, признаюсь, было сложно выбрать победителей. Потому что дети у нас очень талантливые и все работы были выполнены с огромной любовью к самому родному человеку, - поделился депутат горсовета, координатор партийного проекта «Крепкая семья», член жюри Андрей Выжанов.

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В номинации «Песня» победителями стали Анна Завалюева, 3 года, и Александра Шишкина, 7 лет. В номинации «Подарок маме» - Павел Куренков, 4,5 года, Таисия и Полина Александровы, 8 лет. В номинации «Стихотворение» - Ника Клюева, 3 года, Дима Токмаков, 10 лет.

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Специальным призом жюри отметило Мишу Логунова. Мальчик представил свои работы сразу в двух номинациях – сделал поделку и прочитал стихотворение.

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- Этот конкурс – замечательный повод еще раз выразить любовь маме и поспособствовать развитию творческих способностей, инициативности и самостоятельности детишек. А для мам подарки от сыновей и дочек, сделанные своими руками самые дорогие на свете, - отметил председатель парламента Александр Афанасьев.

Фото: пресс-служба Липецкого горсовета.