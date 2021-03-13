МЧС предупреждает: в Липецке и области метель, гололед, сильный ветер

На Липецкую область обрушится непогода Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчан предупреждают о непогоде. В течение этой субботы, 13 марта, в Липецке и области ожидается усиление южного ветра. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, возможны порывы 15-17 м/с.

Днем на область может обрушиться метель. Липчан просят аккуратнее ходить по улицам - возможен гололед. А водителям не терять бдительности на дорогах - ожидается гололедица.

Напомним, что при сильном ветре лучше не выходить из зданий. Если сильные порывы застали вас на улице, нужно скорее укрыться. В подъездах зданий или подземном переходе. Нельзя становиться у остановочных павильонов, рекламных щитов, у стен домов, под линиями электропередач.

В случае происшествия звонить по телефону "112".