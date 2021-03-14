В Липецке запустили торги на поиск подрядчика, который отремонтирует улицу Зегеля

Фото: сайт администрации Липецка.

Липецкие власти запустили торги на поиск подрядчика, который отремонтирует улицу Зегеля. Согласно условиям контракта, организация, которая выиграет аукцион, должна будет привести в порядок участок от площади Плеханова до площади Героев. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», на эти цели выделено около 73 млн рублей.

- Специалистам предстоит заменить около 18 тысяч квадратных метров покрытия, отремонтировать тротуары, пешеходное ограждение и светофорные объекты, - отметили в мэрии.

Также контракт предусматривает ремонт пешеходных зон протяженностью около 11 тысяч квадратных метров и обустройство просторной велодорожки на четной стороне улицы. Кроме того, на всем протяжении ремонтируемого участка специалисты заменят дождеприемные решетки, обновят бордюры, дорожные знаки и разметку.