фото: пресс-служба администрации Липецка.

В Липецком зоопарке начали расчищать пруд от ила. Как рассказал директор зоопарка Александр Осипов, водоем площадью порядка трех тысяч квадратных метров уже давно требовал профессиональной очистки. Долгие годы на дне собирались остатки корма, ветки, листья. Что-то перегнивало, а что-то копилось и образовывало ил.

Перед стартом работ, специалисты провели экспертизу донных отложений на токсичность.

- Исследование экологической лаборатории показало - ил полностью безопасен, поэтому мы нашли подрядчика и приступили к работам, - добавил руководитель.

Рабочие приступили к откачке на этой неделе. На пруд спустили так называемый донный пылесос. Установка имеет две помпы - одна подает напор воды, поднимая ил, другая - откачивает поднимающуюся грязь вместе с водой. По шлангу она идет из пруда за территорию зоопарка и уходит в землю. Так как отложения не токсичны, это не только безопасно, но даже полезно для почвы - ил в этой ситуации выступает в качестве удобрения.

В администрации города добавляют: при откачке воды уровень в пруду практически не опускается. За ночь водоем вновь наполняется за счет естественных скважин. Работы должны занять около двух недель с учетом ежедневной работы по десять часов и с откачкой до ста кубометров ила в сутки.

Очистка не мешает пернатым обитателям пруда: утки, гуси и другая живность спокойно зимует на привычном месте.