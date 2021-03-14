Липецкое предприятие по производству бетона скрыло от налоговой девять миллионов

фото из архива "КП". Фото: Олег ЗОЛОТО

Липецкие следователи завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО ТД «ЛЗСМ». Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 9 миллионов (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

Директор коммерческой организации по производству бетона сокрыл несколько миллионов, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам. Как уточняют следователи, руководитель точно знал о задолженности перед налоговой. Однако с января 2017 года по декабрь 2019-го произвел взаиморасчеты с контрагентами через третьих лиц. Таким образом скрытые средства - около восьми миллионов были направлены на платежи, не имеющие приоритета перед уплатой налогов и сборов.

Следствие считает, что директор сделал это умышленно, так как не реагировал на неоднократные требования налоговиков о погашении задолженности. Как уточняют в региональном СУ СКР, материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.