Дагестанец из Тамбовской области жестоко избил посетителя караоке-бара в Липецке

Рецидивист просил о домашнем аресте Фото: Липецкий областной суд

В Липецке взяли под стражу уроженца Дагестана, который жестоко избил посетителей караоке-бара. Инцидент произошел еще 28 февраля в баре на улице Октябрьской. Драка между посетителями завязалась коло 2 часов ночи, после чего один из участников конфликта попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом черепа. Это расценили, как тяжкий вред здоровью. За умышленное причинение тяжкого вреда в полиции возбудили дело по статье 111 УК, подозреваемый с места скрылся. В драке пострадал еще один человек, но не так сильно.

Нападавшего задержали 11 марта. Им оказался 38-летний уроженец Республики Дагестан, который зарегистрирован в городе Мичуринске. Следствие ходатайствовало о заключении под стражу, но подозреваемый и защита просили о домашнем аресте.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, подозреваемый признался, написал явку с повинной, но не согласен с квалификацией обвинения. Защита ссылалась на то, что у мужчины маленький ребенок и болеет мать, поэтому тот не собирается скрываться. Однако суд ему не поверил. Как выяснилось, агрессивный мужчина в 2019 году вышел из тюрьмы, где сидел по той же 111-й статье и подкуп потерпевшего в Тамбове в 2017 году. Причем судимость не погашена. Также суд учел, что мужчина сбежал после нынешней драки в Липецке. Теперь подозреваемый останется в изоляторе до 4 мая.