В жуткой аварии с грузовиком в Липецке пострадали женщина водитель и двое детей

Иномарку вынесло на встречную под грузовик Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Серьезная авария с участием произошла в субботу вечером, 13 марта, на Грязинском шоссе в Липецке. Там в районе остановки «Аглофабрика» столкнулись «Хендай Солярис» и «Скания». По словам очевидцев, легковушку развернуло и вынесло на встречную полосу, где в нее справа въехал грузовик.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД области, в ДТП пострадала 37-летняя женщина-водитель «Хендая» и двое детей в салоне, мальчики 2 и 12 лет. Всех троих увезли в больницу, старшему ребенку оказали помощь и отправили домой, женщину и двухлетнего мальчика госпитализировали. По предварительным данным автоинспекторов, причина аварии – выезд «Соляриса» на встречную полосу. Окончательную причину определят в ходе административного расследования.

В тот же вечер в Грязях произошла авария из-за инсульта. В 19.25 на улице Хлебозаводская «Калина» ударила стоящую на дороге машину и вылетела на газон. Как оказалось, 51-летнему водителю стало плохо с сердцем, мужчина умер за рулем во время движения.

Всего за трое суток, с 12 по 14 марта, на дорогах региона в 6 ДТП пострадали 11 человек и 1 погиб.