«Открытие»: молодые ученые попробуют разгадать загадку физики

Фото: Екатерина Папакина Финальная задача для участников подготовлена банком «Открытие». Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ, Яндекс и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» объявляют о старте мероприятия для начинающих аналитиков и ученых.

Отборочный тур олимпиады посвящен поискам темной материи — одной из самых интересных неразгаданных загадок фундаментальной физики. Темную материю нельзя увидеть, так как она не взаимодействует со светом и очень слабо взаимодействует с обычной материей. Участники IDAO должны построить модель, которая сможет повысить шансы ее обнаружения. Задание разработала лаборатория LAMBDA в коллаборации с CYGNO.

Соревнование проходит на платформе Яндекс.Контест. В этом году участники борются за победу в режиме онлайн. В соревновании задействовано более 600 команд из 66 стран мира. Большинство из них представляют Россию, Индию, США, Перу и Францию.

Отборочный тур продлится до 31 марта, а в финале – 17-18 апреля - 30 лучших команд и три команды-призера прошлого года за 36 часов должны будут решить кейс от банка «Открытие».

- Желаем всем участникам IDAO дойти до финала и победить, - говорит Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие». - Отмечу, что IDAO – прекрасная площадка для демонстрации своих способностей перед работодателями, завоевания профессионального признания. Мы в банке всегда рады видеть в наших рядах новые таланты.