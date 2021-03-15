В Липецке «Квадру» заподозрили в преступной халатности из-за постоянных перебоев с отоплением

В Липецке правоохранительные органы занялись деятельностью филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация». Проверку в отношении энергетиков провела прокуратура Правобережного района. Ведомство заподозрило, что услуги компании по обеспечению населения теплом не отвечают требованиям безопасности.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в нынешнем сезоне жителей Липецка вынужденно оставляли без отопления больше 100 раз. Проверка показала, что аварийные ситуации возникали из-за халатности должностных лиц ресурсоснабжающей организации. По данным прокуратуры, руководство компании не исполнило инвестиционную программу и плохо подготовилось к отопительному сезону.

Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы, где должны возбудить уголовное дело по двум статьям 238 и 293 УК – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и халатность. Теперь начнется доследственная проверка.