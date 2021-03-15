В Липецке полиция и спасатели не дали мужчине выйти из окна на 10 этаже

Вопреки ожиданиям, весенние праздники в Липецке прошли относительно спокойно. По данным городского управления по делам ГО и ЧС, 8 марта и на Масленицу количество звонков на номер «112» не увеличилось – около 750 в день, что соответствует обычной статистике.

Зато необычным было содержание сообщений. Как и в предыдущие праздники, операторы снова зафиксировали рост семейных конфликтов, ссор с соседями и нарушений общественного порядка. 8 марта буянили не только, но и жены. В одном из случаев дочь напала на мать.

Были и другие неадекватные поступки. Вечером 14 марта полиция, спасатели и медики стянулись к дому на улице Циолковского, где пытался выйти из окна на 10 этаже 30-летний мужчина в неадекватном состоянии. Меньше повезло 40-летнему липчанину на улице Меркулова, мужчина выпрыгнул с балкона на 4 этаже. Сейчас он с тяжелыми травмами лежит в больнице. Спасатели отметили, что десятый случай в Липецке с начала года. Три из них закончили смертью.