В Липецке раскрыли закладчиков наркотиков: изъяли более 1,5 кг запрещенных веществ

Липецкие наркополицейские раскрыли преступную группировку, распространяющую в регионе запрещенные вещества. Наркотики нашли у двух мужчин ближнего зарубежья 32 и 33 лет, а также у 19-летней липчанки.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, они распространяли наркотики с помощью "тайников-закладок" как оптом, так и в розницу. А финансовые операции проводили через криптовалюту.

Всего полицейские изъяли более 1,5 кг наркотических и психотропных веществ синтетического и растительного происхождения. Основную часть наркотиков хранили в квартире одного из злодея.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по п. "г" ч.4 и ч.5 ст.228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

Всех троих заключили под стражу. Расследование продолжается.