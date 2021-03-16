За неделю в Липецке более 3000 жителей заболели ОРВИ

В Липецкой области 4 874 человек за неделю заболели ОРВИ Фото: Юлия КЛЮЕВА

За неделю с 8 по 14 марта в Липецкой области выявили 4 874 случая ОРВИ. По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора, это на 22,6% ниже расчетного эпидемического порога. Из всех заболевших 61% составляют дети. С острой респираторной вирусной инфекцией госпитализировали 20 человек. Случаев гриппа не зарегистрировано.

В Липецке ОРВИ заразились 3 031 житель. Показатель ниже эпидпорога на 27,7% и ниже уровня прошлой недели на 6,6%. В регионе циркулируют негриппозные респираторные вирусы. Их обнаружили в 5% исследованных проб. Чаще всего липчаен подхватывают бокавирусы - 25% от всех положительных проб, метапневмовирусы и риновирусы 0 по 17%, парагрипп - 8%.

Напомним, что осенью и зимой 2020 года прививку от гриппа сделали более 684,9 тыс. человек. Вакцинация охватила 60,1% населения Липецкой области.