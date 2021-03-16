Под Липецком "Рено" сбил 66-летнюю женщину на пешеходном переходе

В Липецкой области на пешехода наехал "Рено Дастер" Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области выявили 2 388 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 13 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 40 - не пристегнулись во время движения. Водители 2 000 раз превысили допустимую скорость. Произошло 27 аварий, в которых никто из людей не пострадал. Повреждения получили только машины.

В понедельник, 15 марта, в Усмани "Рено Дастер" сбил 66-летнюю женщину. Местная жительница переходила проезжую часть по пешеходному переходу. ДТП случилось на нерегулируемом перекрестке улиц Вельяминова и Радищева. Пострадавшую с травмами госпитализировали. Предварительная причина аварии - водитель не уступил дорогу пешеходу. Более детально в случившемся разберутся в ходе проверки.