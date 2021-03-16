Уголовное дело о массовой гибели рыбы в реке Усманка передали в особый отдел Следственного комитета

Уголовное дело по загрязнению реки Усманки, где погибла рыба, передали в отдел по расследованию особо важных дел. Напомним, об инциденте начали сообщать в конце 2020 года. Во время проверок специалисты выявили превышения по ряду отравляющих веществ. Среди возможных источников загрязнения - Водоканал.

Следственные органы возбудили уголовные дела по ст.246 УК РФ "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и ч. 1 ст.250 УК РФ "Загрязнение вод". Чтобы расследование провели качественно, областная прокуратура изъяла уголовное дело из производства Следственного отдела по Усмани и передала в отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР. Для этих целей уже создали следственную группу.