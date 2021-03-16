Билайн сделал доступнее мобильный интернет для 559 тыс. человек

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Как сообщила пресс-служба оператора, в 2020 году Билайн активно инвестировал в развитие сети 4G, обеспечивающей скоростной мобильный интернет. В прошлом году в связи с массовым переходом на удаленную работу и обучение на 50% выросла нагрузка на инфраструктуру, а интернет-трафик увеличился на 72% . При этом объем голосового трафика, потребленного абонентами, остался тем же.

Несмотря на пандемию, Билайн выполнил свои инвестиционные программы. В результате за год покрытие сети 4G в регионах Черноземья и Юга России выросло на 12%, по сравнению с декабрем 2018 года оно увеличилось на 40%. Доступность мобильного интернета повысилась в 1 231 населенном пункте, где проживает 559 тыс. человек (там сеть 4G Билайн появилась впервые).

«За последние 2 года мы увеличили покрытие сети 4G почти в 1,5 раза, поэтому оказались готовы к возросшим нагрузкам. В 2021 году планируем строить еще больше базовых станций, чтобы максимально полно удовлетворить потребности наших клиентов, как в розничном, так и в бизнес-сегменте, — прокомментировал региональный директор Южного региона ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) Андрей Пятахин. – За год выросло количество пользователей мобильного интернета, в том числе за счет людей старшего поколения. Пользователи чаще выбирают семейные тарифы, что упрощает контроль над расходами и стимулирует потребление». В состав региона Юг входят 20 регионов, включая Липецкую, Воронежскую, Орловскую, Белгородскую, Тамбовскую области.