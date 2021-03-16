В среду в Липецке отключат свет, воду и тепло

В Липецке запланированы очередные отключения воды, света, тепла Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 17 марта, в некоторых районах Липецка отключат свет, воду и тепло. С 9.00 до 12.00 электроэнергии не будет в домах №28 и №30 по улице Советская. С 9.00 до 17.00 часов без света останутся жители частного сектора по улицам Смирнова и Известковая. С 14.00 до 16.00 часов вечера электроснабжение отключат в частном секторе по улицам Таежная и Пензенская. С 13.00 до 17.00 вечера свет погаснет в домах №20 и №24 по улице Катукова.

С 10.00 до 16.00 часов без тепла останутся жители дома №29а по улице 40 лет Октября. С 10.30 до 15.00 - улицы Центральная, 6, 8-12, 14-16.

С 10.00 до 20.00 холодную воду отключат по улицам Кутузова, 1, 3; Мамина-Сибиряка, 4; Тамбовская, 6; а также в частном секторе: Арсеньева, Литейная, Стасова, Бородинская, Карбышева, Мешкова, Лавочкина, Пожарского, Минина.

На этот же период времени краны пересохнут в доме №73 по улице Октябрьская. К зданию подвезут воду. В остальных случаях - по заявкам липчан. Более подробную информацию об отключениях можно узнать по телефонам 175 и 236-175.