Расходы регионального бюджета возрастут на 4,3 миллиарда – в приоритете социальный блок

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Очередная 52-я сессия Липецкого областного Совета депутатов прошла в очном формате, и с учетом «ковидной» ситуации были соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора. Депутаты увеличили расходы областного бюджета на 4,3 млрд рублей.

Липецким бюджетникам повысят оклады

Всего прибавку к окладам с 1 апреля получат более 37 тысяч педагогов, врачей, работников социальной службы и сферы культуры.

- Повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы предусмотрено в соответствии с указами Президента России. На эти цели дополнительно мы направили сегодня 675 миллионов рублей, - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин.

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Должностные оклады работников бюджетной сферы индексируются в соответствии с уровнем инфляции, которая в 2021 году составит по прогнозам 3,6%. Как заверили депутатов разработчики документа, из-за повышения оклада стимулирующие и компенсационные выплаты не уменьшатся.

Поддержка медиков, переселение из аварийного жилья и новые дороги

Весомую помощь получил социальный блок. Выделены средства на строительство новых ФАПов, на проведение текущего и капитального ремонта в учреждениях соцзащиты, на приобретение жилья сиротам и строительство новых спортивных объектов.

В приоритете бюджетной политики, особенно в период пандемии, по-прежнему здравоохранение. На 300 млн рублей увеличен резервный фонд администрации области для оперативного принятия решений по борьбе с пандемией. Дополнительно выделено более 80 миллионов рублей на приобретение высокотехнологичного хирургического оборудования в областную детскую больницу, аппарата УЗИ в противотуберкулезный диспансер и эндоскопов для областной клинической больницы. Также предусмотрены средства на ремонт больниц и поликлиник.

913 млн рублей поступили из федерального бюджета. Из них более 500 млн рублей направлено на переселение из аварийного жилищного фонда, в том числе, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. Дополнительно 200 млн рублей направлено на реализацию в регионе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дорожный фонд также пополнится за счет областных средств почти на 300 млн рублей

В целом, с учетом внесенных изменений, областной бюджет в 2021 году по расходам составит 73 млрд 701 млн рублей - с дефицитом 5 млрд 346 млн рублей.

Изменились условия предоставления соцконтрактов

Как отметил спикер облсовета Павел Путилин, социальный контракт – это работающий инструмент преодоления кризисной ситуации и востребованная среди жителей помощь. В прошлом году в области было заключено около 4 тысяч соцконтрактов, с начала этого года уже около 500. «Сегодня появилось новое направление, до 100 тысяч рублей теперь можно получить на ведение личного подсобного хозяйства. Это очень значимо для нашего региона, славящегося своими сельскохозяйственными традициями».

Еще одно важное изменение: теперь нуждаемость заявителя будет определяться только исходя из среднедушевого дохода, который рассчитывается за три предшествующих месяца до даты обращения.

При заключении соцконтрактов на поиск работы и в иных случаях на преодоление трудной жизненной ситуации приоритет установлен для семей с детьми.

Установлены конкретные сроки заключения социальных контрактов по разным направлениям.

Владимир КУЛИК. Фото предоставлено пресс-службой Липецкого облсовета.