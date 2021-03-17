В Липецке утром сгорел гараж вместе с автомобилем

Утром в Липецке сгорел гараж с машиной Фото: Лия МУРАДЬЯН

Автопожар произошел в Липецке этим утром, 17 марта, в гаражном кооперативе «Металлург-4» в Липецке. Там в районе улицы Яна Берзина загорелся один из гаражей вместе со стоящим внутри автомобилем «ВАЗ-2104».

На место происшествия сразу прибыли два отделения пожарной охраны. Гараж оперативно потушили, а вот автомобиль спасти не удалось. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, огонь уничтожил внутреннюю отделку гаража на площади 20 м2, а также полностью выгорел автомобиль. К счастью, люди не пострадали. Что стало причиной пожара, выясняют эксперты.

Кроме этого ночью 16 марта тушили пожар в общежитии на улице 50 лет НЛМК. В пятиэтажном доме загорелась одна из комнат. По сигналу прибыли 4 отделения пожарной охраны, автолестница и спасатели. Сгорели вещи и комната на площади 3 м2. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.