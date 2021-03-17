МЧС предупреждает: в Липецке и области гололед

В Липецке и области ожидается гололед Фото: Юлия КЛЮЕВА

Спасатели предупреждают липчан о непогоде. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в ближайшие 1-3 часа в Липецке и области ожидается гололед. Причем скользко будет в течение всего этого дня, 17 марта.

Напомним, что во время гололедицы лучше выбрать обувь на микропористой основе, без каблуков. Если на вашем пути сплошной лед, идти нужно скользящим шагом, стараясь не отрывать ноги от земли. Не спешите.

Плохая идея догонять отходящий автобус. Транспорт может неожиданно затормозить, а вы рискуете попасть под колеса. Если вы поскользнулись, постарайтесь сгруппироваться или согнуть ноги, чтобы снизить высоту падения. Лучше всего падать на бок, распределяя удар на все тело. В случае происшествия звонить на номер "112".