Ночью на дороги Липецка высыпали более 250 тонн пескосоляной смеси и соли

В эту среду, 17 марта, в Липецке ожидается непогода. Спасатели уже предупредили о гололеде. Также синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем. Городские службы работают в усиленном режиме.

Ночью израсходовали 240 тонн пескосоляной смеси и 15 тонн технической соли. В 4 утра на смену вышли 150 дворников. А к полудню специалисты посыпали основные дороги и пешеходные зоны. В настоящее время они обрабатывают внутриквартальные проезды. Во дворах трудятся 800 работников управляющих компаний.

Из прибордюрных участков убирают остатки снега и наледи. По данным пресс-службы мэрии, работают 2 грейдера, 3 комплекса "Бродвей", около 10 тракторов-погрузчиков. Ночью машины вывезли свыше 120 кубометров снега и 50 тонн грунта.

Напомним, что пожаловаться на плохую уборку или обработку дорог и пешеходных зон можно в Единую диспетчерскую службу по телефону 8-800-450-48-48.